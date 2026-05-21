Россинский КОНСТАНТИН МАТВЕЕВИЧ
мужской, родился 1815
умер Неизвестно
Супруги
(Дзичканец) ЮЛИЯ ВЕНЕДИКТОВНА1821 г.р.
Дети
Россинский СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ02.03.1842 г.р.
(Россинская) ВАРВАРА КОНСТАНТИНОВНА1845 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1841
Рождение ребёнка
02.03.1842
Сын: Россинский СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
Мать ребёнка: (Дзичканец) ЮЛИЯ ВЕНЕДИКТОВНА
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Россинская) ВАРВАРА КОНСТАНТИНОВНА
Мать ребёнка: (Дзичканец) ЮЛИЯ ВЕНЕДИКТОВНА
Смерть
Неизвестно