Россинский КОНСТАНТИН МАТВЕЕВИЧ 1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Россинский КОНСТАНТИН МАТВЕЕВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 1815

умер Неизвестно

Супруги
(Дзичканец) ЮЛИЯ ВЕНЕДИКТОВНА1821 г.р.
Дети
Россинский СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ02.03.1842 г.р.
(Россинская) ВАРВАРА КОНСТАНТИНОВНА1845 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1841

Жена: (Дзичканец) ЮЛИЯ ВЕНЕДИКТОВНА

Рождение ребёнка
02.03.1842

Сын: Россинский СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

Мать ребёнка: (Дзичканец) ЮЛИЯ ВЕНЕДИКТОВНА

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Россинская) ВАРВАРА КОНСТАНТИНОВНА

Мать ребёнка: (Дзичканец) ЮЛИЯ ВЕНЕДИКТОВНА

Смерть
Неизвестно

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