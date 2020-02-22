Сахоненко Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1965
Дата смерти22.02.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1990
Дочь: Павлова Ирина Фёдоровна
Мать ребёнка: Сахоненко Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
16.05.1996
Дочь: Сахоненко Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Сахоненко Наталья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.02.2020