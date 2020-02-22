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Сахоненко Фёдор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1965

Дата смерти

22.02.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1990

Дочь: Павлова Ирина Фёдоровна

Мать ребёнка: Сахоненко Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
16.05.1996

Дочь: Сахоненко Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Сахоненко Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахоненко Наталья Васильевна

Смерть
22.02.2020
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