Трошин Алексей Степанович
Место рождения
Дата рождения26.03.1932
Дата смерти29.08.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1956
Дочь: Игошева Трошина Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Трошина Клыгина Нина Васильевна
Салганы, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.03.1958
Дочь: Полтавцева Трошина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Трошина Клыгина Нина Васильевна
Рождение ребёнка
20.12.1959
Сын: Трошин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Трошина Клыгина Нина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.08.1986
Шелокша, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область