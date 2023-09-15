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Трошин Алексей Степанович

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

26.03.1932

Дата смерти

29.08.1986

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.02.1956

Дочь: Игошева Трошина Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Трошина Клыгина Нина Васильевна

Салганы, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.03.1958

Дочь: Полтавцева Трошина Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Трошина Клыгина Нина Васильевна

Рождение ребёнка
20.12.1959

Сын: Трошин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Трошина Клыгина Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трошина Клыгина Нина Васильевна

Смерть
29.08.1986
Шелокша, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
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