Okun Nissan (Naum) Naum Solomonovich Okun Solomon 25.01.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Okun Nissan (Naum) Naum Solomonovich Okun Solomon

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1903

Дата смерти

02.08.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Medical Doctor
Рождение ребёнка
12.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Berman (Berman) Иля

Смерть
02.08.1975
Похороны
Неизвестно
Jewish cemetery

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