Okun Nissan (Naum) Naum Solomonovich Okun Solomon
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1903
Дата смерти02.08.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Medical Doctor
Рождение ребёнка
12.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Berman (Berman) Иля
Смерть
02.08.1975
Похороны
Неизвестно
Jewish cemetery