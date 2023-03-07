Мусихин Никита (Никитка) Петров
Место рождениядер. на Долгом Плесе, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1660
Отец: Мусихин Петр (Петрушка) Васильев
Мать: не указана
дер. на Долгом Плесе, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1680
Сын: Мусихин Иван Никитин
Мать ребёнка: Мусихина Александра Дмитриева
поч. Скурихинский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1690
Мать ребёнка: Мусихина Александра Дмитриева
поч. Скурихинский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Скурихинский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710