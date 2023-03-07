Мусихин Никита (Никитка) Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихин Никита (Никитка) Петров

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Место рождения

дер. на Долгом Плесе, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1633 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1660 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: Мусихин Петр (Петрушка) Васильев

Мать: не указана

дер. на Долгом Плесе, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Мусихин Иван Никитин

Мать ребёнка: Мусихина Александра Дмитриева

поч. Скурихинский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Мусихин Степан Никитин

Мать ребёнка: Мусихина Александра Дмитриева

поч. Скурихинский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусихина Александра Дмитриева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Скурихинский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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