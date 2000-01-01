Калеткина Ефимия Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалеткина Ефимия Ильина

Калеткина Ефимия Ильина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794

Отец: Хвостов Илья

Мать: не указана

Бракосочетание
1814

Муж: Калеткин Иван Прохоров

Рождение ребёнка
1824

Сын: Калеткин Финогент Иванов

Отец ребёнка: Калеткин Иван Прохоров

Рождение ребёнка
1827

Сын: Калеткин Георгий Иванов

Отец ребёнка: Калеткин Иван Прохоров

Рождение ребёнка
1829

Дочь: ??? Иванова

Отец ребёнка: Калеткин Иван Прохоров

Рождение ребёнка
1830

Сын: Калеткин Ефим Иванов

Отец ребёнка: Калеткин Иван Прохоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close