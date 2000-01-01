Калеткина Ефимия Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1794
Отец: Хвостов Илья
Мать: не указана
Бракосочетание
1814
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Калеткин Иван Прохоров
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Калеткин Иван Прохоров
Рождение ребёнка
1829
Дочь: ??? Иванова
Отец ребёнка: Калеткин Иван Прохоров
Рождение ребёнка
1830
Сын: Калеткин Ефим Иванов
Отец ребёнка: Калеткин Иван Прохоров
Смерть
Неизвестно