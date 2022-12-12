Темирбулат Фазылжанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТемирбулат Фазылжанович

Темирбулат Фазылжанович

avatar

Место рождения

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

20.04.1887

Дата смерти

19.10.1952

Пол

Мужской

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1887

Отец: Фазылжан Темирбаевич

Мать: Хуснужамал

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
19.03.1920

Жена: Мариям Габбасовна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
29.03.1926

Сын: Гумар

Мать ребёнка: Мариям Габбасовна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
05.08.1927

Сын: Хафиз

Мать ребёнка: Мариям Габбасовна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
06.08.1932

Сын: Искандар

Мать ребёнка: Мариям Габбасовна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
27.01.1935

Дочь: Сания

Мать ребёнка: Мариям Габбасовна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
05.09.1936

Сын: Камиль

Мать ребёнка: Мариям Габбасовна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
19.10.1952
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close