Темирбулат Фазылжанович
Место рождения
Дата рождения20.04.1887
Дата смерти19.10.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1887
Отец: Фазылжан Темирбаевич
Мать: Хуснужамал
Бракосочетание
19.03.1920
Жена: Мариям Габбасовна
Рождение ребёнка
29.03.1926
Сын: Гумар
Мать ребёнка: Мариям Габбасовна
Рождение ребёнка
05.08.1927
Сын: Хафиз
Мать ребёнка: Мариям Габбасовна
Рождение ребёнка
06.08.1932
Сын: Искандар
Мать ребёнка: Мариям Габбасовна
Рождение ребёнка
27.01.1935
Дочь: Сания
Мать ребёнка: Мариям Габбасовна
Рождение ребёнка
05.09.1936
Сын: Камиль
Мать ребёнка: Мариям Габбасовна
Смерть
19.10.1952