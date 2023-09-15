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Плотников Василий Андреевич

Место рождения

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.04.1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1843 ст.

Отец: Плотников Андрей Иванович

Мать: Плотникова Татьяна Стефановна

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.1 д.1936 1 часть, запись 20М отец: Плотников Андрей Иванович, гжатский купец мать: Плотникова Татьяна Стефановна, законная жена
Крещение
01.04.1843 ст.
Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.1 д.1936 1 часть, запись 20М Восприемники: Рябчикова Иоанн Никитович Гжатский мещанин Старченкова Анастасия Стефановна Мещанская вдова
Смерть
Неизвестно
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