Плотников Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения01.04.1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Рождение
01.04.1843 ст.
МК: ГАСО Ф.48 оп.1 д.1936 1 часть, запись 20М отец: Плотников Андрей Иванович, гжатский купец мать: Плотникова Татьяна Стефановна, законная жена
Крещение
01.04.1843 ст.
МК: ГАСО Ф.48 оп.1 д.1936 1 часть, запись 20М Восприемники: Рябчикова Иоанн Никитович Гжатский мещанин Старченкова Анастасия Стефановна Мещанская вдова
Смерть
Неизвестно