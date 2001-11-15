Валиахметова (Гатина) Фаузия Мазгатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиахметова (Гатина) Фаузия Мазгатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гатин Мазгат Гатинович

Мать: Гатина Закия Рамазановна

Бракосочетание
18.07.1987

Муж: Валиахметов Наиль Мухаметович

Рождение ребёнка
06.02.1988

Дочь: Валиахметова Регина Наильевна

Отец ребёнка: Валиахметов Наиль Мухаметович

Рождение ребёнка
30.10.1989

Сын: Валиахметов Альберт Наильевич

Отец ребёнка: Валиахметов Наиль Мухаметович

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