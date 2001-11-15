Валиахметова (Гатина) Фаузия Мазгатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гатин Мазгат Гатинович
Мать: Гатина Закия Рамазановна
Бракосочетание
18.07.1987
Рождение ребёнка
06.02.1988
Дочь: Валиахметова Регина Наильевна
Отец ребёнка: Валиахметов Наиль Мухаметович
Рождение ребёнка
30.10.1989
Сын: Валиахметов Альберт Наильевич
Отец ребёнка: Валиахметов Наиль Мухаметович