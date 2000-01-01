(Котенева) Екатерина Яковлева
Место рожденияКурская губ.с. Верхнечуфичево
Дата рождения1861
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Емельянов Федосей Данилов
Курская губ.с. Верхнечуфичево
Работа или профессия
Неизвестно
однодворка
Смерть
До 1834
Курская губ.с. Верхнечуфичево
Рождение
1861
Отец: Котенев Яков Михайлов
Мать: Прасковья Герасимова
Курская губ.с. Верхнечуфичево