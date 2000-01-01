(Котенева) Екатерина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Котенева) Екатерина Яковлева

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Место рождения

Курская губ.с. Верхнечуфичево

Дата рождения

1861

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1800

Сын: Емельянов Ефим Федосеев

Отец ребёнка: Емельянов Федосей Данилов

Курская губ.с. Верхнечуфичево
Работа или профессия
Неизвестно
однодворка
Смерть
До 1834
Курская губ.с. Верхнечуфичево
Рождение
1861

Отец: Котенев Яков Михайлов

Мать: Прасковья Герасимова

Курская губ.с. Верхнечуфичево
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