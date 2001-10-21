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Савкина Ирина Андреевна
Савкина Ирина Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.10.2001
Пол
Женский
Отец
Савкин Андрей Владимирович
1978 г.р.
Мать
Савкина Софья
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.2001
Отец:
Савкин Андрей Владимирович
Мать:
Савкина Софья
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