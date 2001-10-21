Савкина Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савкина Ирина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.2001

Пол

Женский

Отец

1978 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.2001

Отец: Савкин Андрей Владимирович

Мать: Савкина Софья

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