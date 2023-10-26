Марго
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Акопян Амалия Николаевна
Отец ребёнка: Акопян Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Акопян Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Акопян Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно