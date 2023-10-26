Марго — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марго

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Акопян Амалия Николаевна

Отец ребёнка: Акопян Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Акопян Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Акопян Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акопян Николай Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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