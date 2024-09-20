Кравченко Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1967 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко (Новичкова) Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
14.02.1988

Сын: Кравченко Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Кравченко (Новичкова) Татьяна Анатольевна

Актау, городская администрация Актау, Мангистауская область
Смерть
2011

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