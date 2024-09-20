Кравченко Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1988
Сын: Кравченко Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Кравченко (Новичкова) Татьяна Анатольевна
Актау, городская администрация Актау, Мангистауская область
Смерть
2011