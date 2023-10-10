Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Аверьян Васильевич
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Фекла Васильевна
Отец ребёнка: Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Филиппович
Смерть
После 1858
Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область