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Рожков Виктор
Рожков Виктор
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.08.1936
Дата смерти
09.03.1987
Пол
Мужской
Отец
Рожков Семен
1915 г.р.
Мать
Рожкова Ольга
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1936
Отец:
Рожков Семен
Мать:
Рожкова Ольга
Смерть
09.03.1987
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