Рожков Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРожков Виктор

Рожков Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1936

Дата смерти

09.03.1987

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1936

Отец: Рожков Семен

Мать: Рожкова Ольга

Смерть
09.03.1987
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close