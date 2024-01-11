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Магадеев Зайнулла

Место рождения

с.Таймасово Куюргазинский район БАССР

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Магадеев ?

Мать: Магадеева ?

с.Таймасово Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
1926

Сын: Магадеев Хусаин Зайнуллович

Мать ребёнка: Магадеева Газима Низаметдиновна

с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
01.07.1930

Сын: Магадеев Сайфулла Зайнуллович

Мать ребёнка: Магадеева Газима Низаметдиновна

с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
28.04.1932

Дочь: Ишмухаметова Хатима Зайнулловна

Мать ребёнка: Магадеева Газима Низаметдиновна

с.Таймасово Куюргазинский район БАССР
Смерть
Неизвестно
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