Магадеев Зайнулла
Место рожденияс.Таймасово Куюргазинский район БАССР
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Магадеев ?
Мать: Магадеева ?
с.Таймасово Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
1926
Сын: Магадеев Хусаин Зайнуллович
Мать ребёнка: Магадеева Газима Низаметдиновна
с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
01.07.1930
Сын: Магадеев Сайфулла Зайнуллович
Мать ребёнка: Магадеева Газима Низаметдиновна
с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
28.04.1932
Дочь: Ишмухаметова Хатима Зайнулловна
Мать ребёнка: Магадеева Газима Низаметдиновна
с.Таймасово Куюргазинский район БАССР
Смерть
Неизвестно