Бородин Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1926
Сын: Бородин Николай Андреевич
Мать ребёнка: Бородина Дина
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Бородина Дина
Смерть
Неизвестно