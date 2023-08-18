Шавкунов Анисим Моисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавкунов Анисим Моисеев

Место рождения

дер. над речкою Косинкою, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

После 1744

Пол

Мужской

Отец

Около 1676 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Шавкунов Моисей (Мосейко) Денисов

Мать: не указана

дер. над речкою Косинкою, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. над речкою Косинкою, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1744
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