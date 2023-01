Работа или профессия

Diakon in Schlitz und Grünberg; Pfarrer in Ober-Ohmen. (Профессия Дьякон и Пастор). * ca. 1550 Lauterbach (nach seiner eigenen Angabe im KB Ober_Ohmen?). 1579_1586 Diakonus in Schlitz. wegen eines _ vermutlich theologischen _ Streits mit dem dortigen Pfarrer Cyriakus Spangenberg (der wegen seiner theologischen Ansichten 1590 abgesetzt wurde) 1586 abgesetzt. 1587_1595 Diakonus in Grünberg. 1595_1619 Pfarrer in Ober_Ohmen. legt dort das älteste noch erhaltene Kirchenbuch an. am 22.10.1600 Pate bei Johannes, Schultheiß Urias Wagner Sohn. + 1619 (Ober_Ohmen) oo ca. 1575/80 (Schlitz?): Elisabetha NN. * ca.1555/60. Nimmt als Witwe des Pfarrers Conrad Camerarius u. Mutter des Pfarrers Johannes Camerarius Weihnachten 1624 in Meiches am Abendmahl teil. ± 5.4.1633 Ober_Ohmen: "Elisabeth, Herrn Conrad Wittib ist christlich zur Erden bestattet worden freytags den 5. Aprilis" (KB Ober_Ohmen 1633). \\ Zu dem Streit mit Cyriakus Spangenberg siehe auch: „Cyriakus Spangenberg – ein treuer Schüler Luthers als Pfarrer in Schlitz“ von Volker Jung [zugesandt von Martin Schröder]