Дорохина Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Дорохин Захар Прокопьевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Дорохина Евдокия Захаровна
Отец ребёнка: Дорохин Захар Прокопьевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Дорохин Николай Захарович
Отец ребёнка: Дорохин Захар Прокопьевич
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Дорохин Захар Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно