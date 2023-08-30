Дорохина Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохина Анисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Дорохин Федор Захарович

Отец ребёнка: Дорохин Захар Прокопьевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Дорохина Евдокия Захаровна

Отец ребёнка: Дорохин Захар Прокопьевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Дорохин Николай Захарович

Отец ребёнка: Дорохин Захар Прокопьевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Дорохин Яков Захарович

Отец ребёнка: Дорохин Захар Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорохин Захар Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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