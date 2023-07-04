Ванюкова Параскева Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванюкова Параскева Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833 ст.

Дата смерти

06.01.1899 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ванюков Григорий Лаврентьев

Отец ребёнка: Ванюков Лаврентий Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ванюков Лаврентий Никитич

Смерть
06.01.1899 ст.
Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край
Причина смерти: от старости
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