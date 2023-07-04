Ванюкова Параскева Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833 ст.
Дата смерти06.01.1899 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ванюков Григорий Лаврентьев
Отец ребёнка: Ванюков Лаврентий Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.1899 ст.
Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край
Причина смерти: от старости