Котов Потапий (Потап) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Потапий (Потап)

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Место рождения

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Котов Григорий Яковлевич

Мать: Ольга Семеновна

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.07.1886 ст.

Дочь: Марина Потапиевна

Мать ребёнка: Неизвестно, Котова Татьяна Кирилловна

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1889 ст.

Дочь: Анна Потапиевна

Мать ребёнка: Неизвестно, Котова Татьяна Кирилловна

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
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