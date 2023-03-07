Котов Потапий (Потап)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Котов Григорий Яковлевич
Мать: Ольга Семеновна
Рождение ребёнка
04.07.1886 ст.
Дочь: Марина Потапиевна
Мать ребёнка: Неизвестно, Котова Татьяна Кирилловна
Рождение ребёнка
28.01.1889 ст.
Дочь: Анна Потапиевна
Мать ребёнка: Неизвестно, Котова Татьяна Кирилловна
Смерть
Неизвестно