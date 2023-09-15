Агаджанян (Галикян) Елена Ованесовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агаджанян (Галикян) Елена Ованесовна

Место рождения

Ереван, Армянская ССР

Дата рождения

24.10.1976

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

1955 г.р.

Муж

1966 г.р.

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1976

Отец: Агаджанян Ованес

Мать: Азизян Гоар Паргевовна

Ереван, Армянская ССР
Рождение ребёнка
12.12.2002

Сын: Галикян Норайр

Отец ребёнка: Галикян Грачя

Ереван, Армянская ССР
Рождение ребёнка
16.09.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галикян Грачя

Ереван, Армянская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галикян Грачя

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