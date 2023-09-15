Агаджанян (Галикян) Елена Ованесовна
Место рождения
Дата рождения24.10.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1976
Отец: Агаджанян Ованес
Мать: Азизян Гоар Паргевовна
Рождение ребёнка
12.12.2002
Сын: Галикян Норайр
Отец ребёнка: Галикян Грачя
Рождение ребёнка
16.09.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галикян Грачя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галикян Грачя