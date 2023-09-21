Толмачева (Зеленкова) Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмачева (Зеленкова) Александра Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1819 ст.

Дата смерти

21.10.1872 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1819 ст.

Отец: Зеленков Яков Степанович

Мать: Зеленкова Анна Ивановна

Бракосочетание
25.01.1839 ст.

Муж: Толмачев Евстафий Логинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
церковь Павл. кад. к Павловского кадетского корпуса старший учитель 9го класса Евстафий Логинов Толмачев 28 лет православный первым браком девица Александра Яковлева дочь СПб 3й гильдии купца Якова ... Показать все
Рождение ребёнка
14.04.1851 ст.

Сын: Толмачев Сергей Евстафьевич

Отец ребёнка: Толмачев Евстафий Логинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
21.10.1872 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: водянка | Смоленское кладбище
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