Толмачева (Зеленкова) Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1819 ст.
Дата смерти21.10.1872 ст.
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.01.1819 ст.
Отец: Зеленков Яков Степанович
Мать: Зеленкова Анна Ивановна
Бракосочетание
25.01.1839 ст.
церковь Павл. кад. к Павловского кадетского корпуса старший учитель 9го класса Евстафий Логинов Толмачев 28 лет православный первым браком девица Александра Яковлева дочь СПб 3й гильдии купца Якова ... Показать все
Рождение ребёнка
14.04.1851 ст.
Сын: Толмачев Сергей Евстафьевич
Отец ребёнка: Толмачев Евстафий Логинович
Смерть
21.10.1872 ст.
Причина смерти: водянка | Смоленское кладбище