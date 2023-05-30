Гофман Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гофман Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сурьянинов Леонид

Мать: Сурьянинова Надежда

Бракосочетание
Около 1988

Муж: Колошкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колошкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лойко Маргарита

Отец ребёнка: Гофман Игорь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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