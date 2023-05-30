Гофман Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сурьянинов Леонид
Мать: Сурьянинова Надежда
Бракосочетание
Около 1988
Муж: Колошкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колошкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лойко Маргарита
Отец ребёнка: Гофман Игорь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан