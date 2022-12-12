Алексеева Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1938

Сын: Белоусов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Белоусов Николай Терентьевич

Мариинское, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
13.05.1942

Сын: Белоусов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Белоусов Николай Терентьевич

Удынский с/с депутатов трудящихся, Ульчского района (Хабаровский край)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Белоусов Николай Терентьевич

Смерть
Неизвестно
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