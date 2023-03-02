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(Зограф) Вера Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Зограф (zograf) Георгий (Юрий) Христофорович

Мать: Зограф Авдотья (Евдокия) Ивановна

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