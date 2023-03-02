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(Зограф) Вера Юрьевна
(Зограф) Вера Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1842
Пол
Женский
Отец
Зограф (zograf) Георгий (Юрий) Христофорович
1818 г.р.
Мать
Зограф (Филисова) Авдотья (Евдокия) Ивановна
1830 г.р.
Дети
Не указаны
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ЕТ
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец:
Зограф (zograf) Георгий (Юрий) Христофорович
Мать:
Зограф Авдотья (Евдокия) Ивановна
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