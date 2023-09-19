Лысак иван владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысак иван владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лысак владимир иванович

Мать: Лысак анна

Рождение ребёнка
12.07.1926

Сын: Лысак павел иванович

Мать ребёнка: Лысак дарья андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутенко ольга ивановна

Мать ребёнка: Лысак дарья андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махно нина ивановна

Мать ребёнка: Лысак дарья андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Годловская людмила ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысак дарья андреевна

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