Лысак иван владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лысак владимир иванович
Мать: Лысак анна
Рождение ребёнка
12.07.1926
Сын: Лысак павел иванович
Мать ребёнка: Лысак дарья андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутенко ольга ивановна
Мать ребёнка: Лысак дарья андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махно нина ивановна
Мать ребёнка: Лысак дарья андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Годловская людмила ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лысак дарья андреевна