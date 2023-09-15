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Золочевский Иван Данилович

Место рождения

Каменка, Харківська область

Дата рождения

1830

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Золочевский Данило Денисович

Мать: Золочевская Матрона Емелиановна

Каменка, Харківська область
Смерть
1841
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