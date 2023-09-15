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Золочевский Иван Данилович
Золочевский Иван Данилович
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Место рождения
Каменка
, Харківська область
Дата рождения
1830
Дата смерти
1841
Пол
Мужской
Отец
Золочевский Данило Денисович
1792 г.р.
Мать
Золочевская Матрона Емелиановна
1809 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец:
Золочевский Данило Денисович
Мать:
Золочевская Матрона Емелиановна
Каменка
, Харківська область
Смерть
1841
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