(Павлова) Александра Александровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1912
Дата смерти1948
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Александровна
Отец ребёнка: Романков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романков Алексей Александрович
Отец ребёнка: Романков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левшина Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Романков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
1948