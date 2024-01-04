(Павлова) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Павлова) Александра Александровна

(Павлова) Александра Александровна

Место рождения

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: Павлов Александр Дмитриевич

Мать: Павлова Анна Федоровна

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Александровна

Отец ребёнка: Романков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романков Алексей Александрович

Отец ребёнка: Романков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левшина Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Романков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
1948
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close