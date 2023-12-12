Григорьев Алек,андр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Кира Алексагдроана
Мать ребёнка: Григорьева Росина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Ирина Александровна
Мать ребёнка: Григорьева Росина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьевп Татьяна Алек,андровна
Мать ребёнка: Григорьева Росина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Олеся Александровна
Мать ребёнка: Григорьева Росина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Евдокимова Оксана Александровна
Мать ребёнка: Григорьева Росина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Григорьева Росина