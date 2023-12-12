Григорьев Алек,андр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Алек,андр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорьев Алексей

Мать: Васюкова Григорьева Калиста Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Кира Алексагдроана

Мать ребёнка: Григорьева Росина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Ирина Александровна

Мать ребёнка: Григорьева Росина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьевп Татьяна Алек,андровна

Мать ребёнка: Григорьева Росина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Олеся Александровна

Мать ребёнка: Григорьева Росина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Евдокимова Оксана Александровна

Мать ребёнка: Григорьева Росина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Росина

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