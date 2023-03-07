Семенов Яков Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Семенов Петр Онисимов
Мать: Семенова Ирина Артемьева
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Семенова Агафья
Рождение ребёнка
Около 1798
Мать ребёнка: Семенова Агафья
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Дарья Яковлева
Мать ребёнка: Семенова Агафья
Рождение ребёнка
Около 1807
Мать ребёнка: Семенова Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Агафья
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816