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Семенов Яков Петров

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Место рождения

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Семенов Петр Онисимов

Мать: Семенова Ирина Артемьева

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1795

Сын: Семенов Никифор Яковлев

Мать ребёнка: Семенова Агафья

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Семенов Киприян Яковлев

Мать ребёнка: Семенова Агафья

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Дарья Яковлева

Мать ребёнка: Семенова Агафья

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Семенов Ерофей Яковлев

Мать ребёнка: Семенова Агафья

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Агафья

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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