Кравченко Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Лукерья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Кравченко Афимья Савельевна

Отец ребёнка: Кравченко Савелий Власович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Кравченко Иван Савельевич

Отец ребёнка: Кравченко Савелий Власович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Кравченко Татьяна Савельевна

Отец ребёнка: Кравченко Савелий Власович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Савелий Власович

Смерть
Неизвестно
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