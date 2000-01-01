Кравченко Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Кравченко Афимья Савельевна
Отец ребёнка: Кравченко Савелий Власович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Кравченко Иван Савельевич
Отец ребёнка: Кравченко Савелий Власович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Кравченко Татьяна Савельевна
Отец ребёнка: Кравченко Савелий Власович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно