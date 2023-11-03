Персианина Анна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
По 1791
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Персианин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Персианин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Ефимья Иванова
Отец ребёнка: Персианин Иван Михайлов
Смерть
Неизвестно