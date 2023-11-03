Персианина Анна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Персианина Анна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1773 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
По 1791

Муж: Персианин Иван Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Персианин Егор Иванов

Отец ребёнка: Персианин Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1799

Сын: Персианин Петр Иванов

Отец ребёнка: Персианин Иван Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Ефимья Иванова

Отец ребёнка: Персианин Иван Михайлов

Смерть
Неизвестно
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