Егорова Юлия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Юлия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1985

Пол

Женский

Отец

1963 г.р.

Мать

1966 г.р.

Муж

1984 г.р.

Дети

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Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1985

Отец: Григоров Петр Михайлович

Мать: Григорова Светлана Викторовна

Рождение ребёнка
14.06.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
03.02.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Алексей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Алексей Владимирович

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