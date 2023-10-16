Шерстов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Шерстова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шерстов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Шерстова Валентина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шерстова Валентина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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