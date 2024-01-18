Жук Маша Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Спасов Петр Самуилович
Мать: Спасова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жук Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Жук Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жук Иван Николаевич
Отец ребёнка: Жук Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жук Николай
Смерть
Неизвестно