Жук Маша Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жук Маша Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Спасов Петр Самуилович

Мать: Спасова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жук Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Жук Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жук Иван Николаевич

Отец ребёнка: Жук Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жук Николай

Смерть
Неизвестно
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