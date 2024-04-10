Разин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разин Степан

Место рождения

Россия, Рязань

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разин Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Разина Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Разина Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разина Зинаида Степановна

Мать ребёнка: Разина Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
05.06.1906

Сын: Разин Сергей Степанович

Мать ребёнка: Разина Любовь Ивановна

Рогачево, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
04.10.1913

Дочь: Разина Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Разина Любовь Ивановна

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