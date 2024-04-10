Разин Степан
Место рожденияРоссия, Рязань
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Разина Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Разина Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Разина Зинаида Степановна
Мать ребёнка: Разина Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
05.06.1906
Мать ребёнка: Разина Любовь Ивановна
Рогачево, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
04.10.1913
Дочь: Разина Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Разина Любовь Ивановна