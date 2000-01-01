Ревнивых Иван Евдокимович
Место рожденияБелая
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Ревнивых Евдоким
Мать: Ревнивых Анна
Белая
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ревнивых Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Ревнивых Пелагея Алексеевна
Белая
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Ревнивых Пелагея Алексеевна
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно