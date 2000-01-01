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Ревнивых Иван Евдокимович

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Место рождения

Белая

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Ревнивых Евдоким

Мать: Ревнивых Анна

Белая
Рождение ребёнка
1844

Сын: Ревнивых Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Ревнивых Пелагея Алексеевна

Белая
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Ревнивых Пелагея Алексеевна

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ревнивых Пелагея Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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