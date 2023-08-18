Кошкаров Харитон Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкаров Харитон Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Кошкаров Яков Михайлович

Мать: не указана

Место жительства
С 1803
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Марфа Харитоновна

Мать ребёнка: Кошкарова Акулина Васильевна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анисья Харитоновна

Мать ребёнка: Кошкарова Акулина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкарова Акулина Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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