Кошкаров Харитон Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Кошкаров Яков Михайлович
Мать: не указана
Место жительства
С 1803
из Ялуторовского округа Омутинской волости
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Марфа Харитоновна
Мать ребёнка: Кошкарова Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анисья Харитоновна
Мать ребёнка: Кошкарова Акулина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно