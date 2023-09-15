Гутова Христина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Гутов Николай Ильич
Отец ребёнка: Гутов Илья Антонович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Мавроди Пелагея Ильинична
Отец ребёнка: Гутов Илья Антонович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Ефимия Антоновна
Отец ребёнка: Гутов Илья Антонович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Агриппина Ильинична
Отец ребёнка: Гутов Илья Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гутов Илья Антонович
Смерть
Неизвестно