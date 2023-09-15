Гутова Христина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГутова Христина Дмитриевна

Гутова Христина Дмитриевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Гутов Николай Ильич

Отец ребёнка: Гутов Илья Антонович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Мавроди Пелагея Ильинична

Отец ребёнка: Гутов Илья Антонович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Ефимия Антоновна

Отец ребёнка: Гутов Илья Антонович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Агриппина Ильинична

Отец ребёнка: Гутов Илья Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гутов Илья Антонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close