Зубкова Стефанида Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиПосле 1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зубков Тимофей Титов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829