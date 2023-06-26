Бескемпирова Жанна Кумаргалиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1996
Дочь: Хайдарова Махфират Джалилбековна
Отец ребёнка: Хайдаров Джалилбек Ибрагимович
Рождение ребёнка
20.06.2000
Дочь: Хайдарова Рухсора Джалилбековна
Отец ребёнка: Хайдаров Джалилбек Ибрагимович
Бракосочетание
Неизвестно