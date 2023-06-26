Бескемпирова Жанна Кумаргалиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бескемпирова Жанна Кумаргалиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1975

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1996

Дочь: Хайдарова Махфират Джалилбековна

Отец ребёнка: Хайдаров Джалилбек Ибрагимович

Рождение ребёнка
20.06.2000

Дочь: Хайдарова Рухсора Джалилбековна

Отец ребёнка: Хайдаров Джалилбек Ибрагимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайдаров Джалилбек Ибрагимович

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