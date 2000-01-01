Евдокия Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Осипович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Василий Осипович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Василий Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Осипович
Смерть
Неизвестно