Евдокия Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Кузминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Осипович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Василий Осипович

Рождение ребёнка
1763

Сын: Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Василий Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Осипович

Смерть
Неизвестно
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