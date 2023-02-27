(Рогозина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1907
Дочь: Агрипина
Отец ребёнка: Рогозин Иаким
Рождение ребёнка
10.01.1909
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Рогозин Иаким
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Иаким
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно