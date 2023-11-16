Москвитин Геннадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМосквитин Геннадий Иванович

Москвитин Геннадий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Москвитин Владлен Геннадиевич

Мать ребёнка: Володина Элла Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пахомова Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Володина Элла Александровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close