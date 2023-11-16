Москвитин Геннадий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Москвитин Владлен Геннадиевич
Мать ребёнка: Володина Элла Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахомова Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Володина Элла Александровна
Смерть
Неизвестно