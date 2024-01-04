Булагина (Пермякова) Афимья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1726
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, 24-1-1502-77об
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Булагин Игнатий Кирилович
Отец ребёнка: Булагин Кирило Максимович
ГАСО, 24-1-1502-77об
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Булагин Леонтий Кирилович
Отец ребёнка: Булагин Кирило Максимович
ГАСО, 24-1-1502-77об
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Булагина Мавра Максимовна
Отец ребёнка: Булагин Кирило Максимович
ГАСО, 24-1-1502-77об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-1-1502-77об
Смерть
Неизвестно