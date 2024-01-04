Булагина (Пермякова) Афимья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булагина (Пермякова) Афимья Васильевна

Место рождения

Медянка, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1712 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Медянка, Ординский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, 24-1-1502-77об
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Булагин Игнатий Кирилович

Отец ребёнка: Булагин Кирило Максимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502-77об
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Булагин Леонтий Кирилович

Отец ребёнка: Булагин Кирило Максимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502-77об
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Булагина Мавра Максимовна

Отец ребёнка: Булагин Кирило Максимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502-77об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булагин Кирило Максимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502-77об
Смерть
Неизвестно
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