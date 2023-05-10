Куликов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1950 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1978

Отец: не указан

Мать: Попова Зоя Васильевна

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