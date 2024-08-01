Хомутов Стефан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1820 ст.
Дочь: Пераскева Стефановна
Мать ребёнка: не указана
Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Z9-D6RL?i=5&wc=QPPY-919%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590432656&cc=1931806
Смерть
Неизвестно