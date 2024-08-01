Хомутов Стефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомутов Стефан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1820 ст.

Дочь: Пераскева Стефановна

Мать ребёнка: не указана

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Z9-D6RL?i=5&wc=QPPY-919%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590432656&cc=1931806
Смерть
Неизвестно

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