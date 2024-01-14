Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Кириллов Ульян
Отец ребёнка: Козлов Кириллов Поликарп
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Кириллов Павел
Отец ребёнка: Козлов Кириллов Поликарп
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно