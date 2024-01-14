Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1794 г.р.

Дети

Около 1812 г.р.
Около 1815 г.р.

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Кириллов Ульян

Отец ребёнка: Козлов Кириллов Поликарп

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Кириллов Павел

Отец ребёнка: Козлов Кириллов Поликарп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Кириллов Поликарп

Смерть
Неизвестно
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